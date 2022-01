Italien führt Impfpflicht für über 50-Jährige ein

Italien führt eine Corona-Impfplicht für Menschen ab 50 Jahren ein. Dies wurde bei einer Ministerratsitzung am Mittwochabend in Rom beschlossen. Wer sich nicht an die ab 15. Februar geltende Vorschrift hält, riskiert eine Geldstrafe von 600 Euro bis 1.500 Euro.

SN/APA/AFP/MIGUEL MEDINA Über 50-Jährige müssen sich in Italien ab 15. Februar impfen lassen