Italien lockert langsam strenge Corona-Auflagen

Italien ist bereit, in zwei Wochen weitere Lockerungen zu ergreifen, sollte die Coronavirus-Epidemiekurve senken. Dabei sollen Regionen mit weniger Infektionsfälle bevorzugt werden, berichtete Gesundheitsminister Roberto Speranza in einem Interview mit RAI 3 am Sonntag. Schon ab Montag wird die Ausgangssperre gelockert.

SN/APA (AFP)/VINCENZO PINTO Schon ab Montag wird die Ausgangssperre gelockert