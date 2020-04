Italien ordnet Kontrollen in Seniorenheimen an

Die italienischen Carabinieri haben am Mittwoch großangelegte Kontrollen in mehreren Seniorenheimen in ganz Italien gestartet. Mehrere Heime wurden gründlich kontrolliert, dabei wurden "gravierende Unregelmäßigkeiten" in Sachen Vorsichtsmaßnahmen gegen das Coronavirus festgestellt, teilten die Carabinieri mit. In Spanien verstarben indes binnen 24 Stunden weitere 325 Menschen am Coronavirus.

SN/APA (AFP)/PIERRE-PHILIPPE MARCOU Dei Todefälle in Spanien steigen wieder an