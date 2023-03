Italien schnürt Milliardenpaket im Kampf gegen Dürre

Angesichts der extremen Trockenheit in Italien bereitet die Regierung in Rom ein 7,8 Milliarden Euro schweres Hilfspaket vor. Umweltminister Gilberto Pichetto Fratin sagte der Zeitung "La Stampa" in einem am Freitag veröffentlichten Interview, das Kabinett werde sich in Kürze mit dem Dekret zur Verteilung und Verwendung der Mittel beschäftigen. Priorität in den nächsten Monaten habe die Wasserversorgung von Haushalten sowie Betrieben vor allem in der Landwirtschaft.

BILD: SN/APA/PIERO CRUCIATTI Lage am Fluss Po hat sich auch über die Wintermonate nicht gebessert