Italien startet Corona-Antikörper-Tests bei 150.000 Personen

Italien will herausfinden, wie viele Personen gegen das Coronavirus Antikörper entwickelt haben und Informationen über das Ausmaß der Infektion im Land sammeln. Deshalb beginnen am Montag Antikörper-Tests bei 150.000 Personen in 2.000 der 8.000 italienischen Gemeinden. Die Tests erfolgen freiwillig. Bürger, die eingeladen werden, sich dem Test zu unterziehen, sind nicht dazu verpflichtet.

SN/APA (dpa)/Martin Meissner In 2.000 italienischen Gemeinden wird getestet