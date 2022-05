Italien testet Tiramisu-Herstellung mit 3D-Technologie

Italiens nationale Süßspeise Tiramisu kann jetzt mit 3D-Technologie hergestellt werden. In einer Schule in Villorba nahe der norditalienischen Stadt Treviso haben Bäckerei- und Konditoreischüler den Prototyp eines in Spanien entwickelten Geräts getestet: Fügt man der Maschine die notwendigen Zutaten bei, bereitet diese die Süßspeise nach einem als Datei abgespeicherten Rezept zu, berichteten italienische Medien.

SN/APA/AFP/MARCO BERTORELLO Süßspeise 1970 in einem Lokal in Treviso entstanden