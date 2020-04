Italien verlängert Lockdown bis zum 13. April

Italien verlängert den Lockdown wegen des Coronavirus. Die Ausgangssperre und der Produktionsstopp für nicht lebenswichtige Aktivitäten sollen von ursprünglich bis 3. April nunmehr bis zum 13. April verlängert werden, kündigte Italiens Premier Giuseppe Conte am Mittwoch in einer Ansprache an die Nation an.

SN/APA (AFP/Archiv)/TIZIANA FABI Die Ausgangssperre gilt für weitere zehn Tage