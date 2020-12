Italien verlangt von Einwohnern weitere Wochen mit Opfern

Die Regierung in Rom ruft Italiens Bürger wegen der Corona-Pandemie zu weiteren Opfern während der Weihnachtszeit auf. So sollen Reisen ins Ausland und zwischen Regionen während der Weihnachtsfeiertage nicht erlaubt werden. Am 25. und am 26. Dezember sowie am 1. Jänner werden die Italiener ihre Wohngemeinde nicht verlassen dürfen. Außerdem will sich die italienische Regierung um eine "europäische Koordinierung" bemühen, um ein Skiverbot erlassen zu können.

SN/APA (AFP)/KENZO TRIBOUILLARD Gesundheitsminister Speranza - Sein Name steht für Hoffnung