Italien verschärft Maßnahmen in der Weihnachtszeit

Die italienische Regierung hat eine Verschärfung der Anti-Covid-Maßnahmen über die Weihnachtsfeiertage beschlossen. So wird ganz Italien vom 24. Dezember bis zum 6. Jänner an Feiertagen und Wochenenden zur roten Zone. Damit werden Geschäfte und Lokale geschlossen bleiben und die Reisefreiheit stark beschränkt werden. Die Maßnahmen wurden am Freitagabend nach langwierigen Verhandlungen zwischen Regierung und den 20 italienischen Regionen beschlossen.

SN/APA (AFP/POOLP/OLIVIER HOSLET Regierungschef Conte erklärt ganz Italien zur Roten Zone