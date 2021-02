Italien verschärft Regeln für die Einreise aus Österreich

Wegen der Ausbreitung der Südafrika-Variante des Coronavirus verschärft Italien die Regeln für die Einreise aus Österreich. Reisende aus Österreich nach Italien müssen sich einem Corona-Test und einer Quarantäne unterziehen, sieht eine neue Verordnung von Gesundheitsminister Roberto Speranza vor. Die Verordnung tritt am Sonntag in Kraft. Sie gilt vorerst bis zum 5. März. Damit will Italien die Verbreitung der Virus-Mutationen einschränken.

SN/APA/EXPA/JFK Coronatest und Quarantänepflicht bei Einreise in Italien