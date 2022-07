Italien vor Verabschiedung von Plan gegen Wasserknappheit

Die italienische Regierung um Premier Mario Draghi will wegen der Wasserknappheit und der anhaltenden Dürre den Ausnahmezustand ausrufen. Am Montagabend sei dazu ein Treffen des Ministerrates geplant, hieß es aus dem Amtssitz von Ministerpräsident Mario Draghi. Die Regierung will demnach den Notstand für die Gegenden ausrufen, die am stärksten von der Dürre betroffen sind.

SN/APA/PIERO CRUCIATTI Die Zeit drängt für einen Plan gegen die Dürre