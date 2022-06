Italienische Lombardei rief Notstand wegen Trockenheit aus

Wegen der anhaltenden Trockenheit in Italien hat der Präsident der Lombardei den regionalen Notstand erklärt. Alle Bürger sollten Wasser extrem sparsam, effektiv und reduziert auf den nötigsten Verbrauch verwenden, hieß es in dem Dekret, das Attilio Fontana am Freitag unterzeichnete. Die Regionalregierung empfehle den Gemeinden außerdem den Verbrauch von Trinkwasser für Aktivitäten, die nicht notwendig sind, zu begrenzen.

Dürre in der Lombardei: Bürger zum Wassersparen aufgerufen