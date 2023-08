Italienische Urlaubsorte schränken Besucherzahlen ein

Im Kampf gegen Massentourismus ergreifen immer mehr italienische Urlaubsorte Maßnahmen zur Einschränkung der Touristenströme. Die prunkvolle Villa del Balbianello am Comer See, in der Szenen von 007-Filmen oder Star Wars gedreht wurden, limitiert die Besucherzahl auf maximal 1.200 Touristen pro Tag ein, die Einlass in die Residenz bekommen können. Damit soll ihre Zahl um 10.000 pro Monat reduziert werden.

BILD: SN/APA/AFP/FILIPPO MONTEFORTE Auch in Rom wird über Beschränkungen für Besucher nachgedacht