Italienischer Braunbär "M49" nach Flucht eingefangen

Nach sechs Wochen auf der Flucht haben die Behörden in Norditalien den Braunbären "M49" wieder eingefangen. Das als Ausbrecherkönig bekannte Tier sei in der Region Lagorai in den Alpen in eine Rohrfalle getappt, teilte die Provinz Trient am Montag mit. Der Braunbär war Ende Juli aus dem Tierpflegezentrum Casteller ausgerissen und hatte dabei Metallstäbe verbogen und einen Zaun beschädigt.

SN/APA (AFP/Archiv)/HANDOUT Der Bär wurde wieder eingefangen