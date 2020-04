Italienischer Luxusschuh-Designer Sergio Rossi ist tot

Sergio Rossi, einer der bekanntesten italienischen Schuhdesigner, ist tot. Er sei am Donnerstag im Alter von Mitte 80 im Krankenhaus von Cesena gestorben, schrieben der "Corriere della Sera" und andere Medien. Die Bürgermeisterin seines Geburtsortes San Mauro Pascoli in der Emilia-Romagna, Luciana Garbuglia, bestätigte den Tod am Freitag.

Sie habe mit dem Krankenhaus und der Familie gesprochen, so Garbuglia. Sergio Rossi sei an der Covid-19-Krankheit gestorben, sagte sie. Italien ist von der durch den Erreger SARS-CoV-2 ausgelösten Pandemie besonders hart getroffen. Die Geschichte seines traditionsreichen Schuhlabels begann in den 1950er-Jahren. In den 1960er-Jahren gründete Rossi, geboren 1935, dann in dem kleinen Ort San Mauro Pascoli seine Manufaktur. Er machte sich einen Namen für Luxusschuhe. Inzwischen hat das Unternehmen wiederholt seine Besitzverhältnisse gewechselt. Quelle: Apa/Dpa