Italienischer Student mit Messer in New York ermordet

In New York ist ein italienischer Student der Universität Columbia erstochen und ein weiterer Italiener mit einem Messer verletzt worden. Bei dem Todesopfer handelt es sich um einen 30-Jährigen aus der norditalienischen Stadt Alba. Die Tat wurde am Freitag im Stadtteil Harlem im Nordwesten Manhattans in der Nähe des Universitätscampus verübt.

SN/APA/AFP/Getty Images/DAVID DEE D Mahnwache für den ermordeten Studenten vor der Columbia University