IUCN-Kongress will Artenschutz als Selbstschutz vermitteln

Die Weltnaturschutzunion (IUCN), bekannt durch ihre Rote Liste der gefährdeten Arten, startet am Freitag ihren Kongress in Marseille mit einer zentralen Botschaft: Der Schutz der Artenvielfalt ist kein Gefallen, den der Mensch Tieren und Pflanzen erweist, sondern liegt in seinem ureigenen Interesse. Schließlich ist eine intakte Natur Voraussetzung, dass der Mensch sauberes Trinkwasser hat und auf gesunden Böden Landwirtschaft betreiben kann.

SN/APA/afp/KHALIL MAZRAAWI Gefährdete Artenvielfalt auch Bedrohung für die Menschen