Ivan Ivanji - der Autor wurde 90

Er hat Auschwitz und Buchenwald überlebt, war Diplomat und Dolmetscher Titos und hat aus seinem reichen Erfahrungsschatz unzählige Bücher geschöpft: Der in Wien und Belgrad lebende serbische Autor und Übersetzer Ivan Ivanji feierte am Donnerstag (24.1.) seinen 90. Geburtstag.

"Mein Belgrader Verlag 'Laguna' und das Nachrichtenmagazin 'Vreme', in dem ich eine Kolumne habe, unter Mitwirkung der Gedenkstätte Buchenwald, organisieren eine Geburtstagsfeier mit Ansprachen, Cocktail und Musik", erzählt Ivanji über die geplanten Feierlichkeiten in Belgrad, zu denen sich u.a. der Ministerpräsident von Thüringen, Bodo Ramelow angesagt hat. In Wien wird er ein paar Tage nach seinem Geburtstag samt Sohn und Enkelinnen erwartet: In der Österreichischen Gesellschaft für Literatur präsentiert er am 29. Jänner seinen neuen Roman "Tod in Monte Carlo". "Dort werden mir eine Anerkennungsgabe der Stadt Wien und die Glückwünsche des Bürgermeisters überbracht - übrigens wie allen Wienerinnen und Wienern, denen es gelungen ist, so alt zu werden", so der Autor zur APA.

"Meine Lebensmittelpunkte sind nach wie vor sowohl Wien als auch Belgrad", sagt Ivan Ivanij, der die serbische und die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt. 1992 kam er nach Wien, ohne seine Belgrader Wohnung aufzugegeben. Seit vor mehr als drei Jahren seine Frau gestorben ist, ist er wieder deutlich öfter in Belgrad, wo seine Kinder, Enkelkinder "und jetzt auch schon eine Urenkelin" leben. "Man kann ja von überallher mit jedermann in Wort und Bild in Jetztzeit im Kontakt sein."

Ivan Ivanji wurde am 24. Jänner 1929 in Veliki Beckerek (Groß-Betschkerk, heute: Zrenjanin) in der Vojvodina als Sohn einer jüdischen Ärztefamilie geboren. Im Jänner 1942 wurde er in Novi Sad Augenzeuge von Massakern an der Donau. In seiner Heimatstadt überlebten von 278 Juden nur 38, erzählte er einmal. Er selbst kam als 15-Jähriger nach Auschwitz und wurde erst bei Kriegsende aus dem Konzentrationslager Buchenwald befreit. Seine Eltern sah er nie wieder.

Er studierte Architektur und Germanistik und war daraufhin in Belgrad als Lehrer, Theaterintendant, Journalist, aber auch lange als Titos Dolmetscher und als Botschaftsrat Jugoslawiens in Deutschland tätig. Seine Erfahrungen verarbeitete Ivanji in zahlreichen Büchern wie "Der Aschenmensch von Buchenwald" (1999), "Die Tänzerin und der Krieg" (2002), "Titos Dolmetscher" (2007) oder "Mein schönes Leben in der Hölle" (2014). Die Liste seiner im Picus Verlag erschienenen Romane ist noch um einiges länger, sie umfasst u.a. auch "Barbarossas Jude", "Geister aus einer kleinen Stadt", "Schattenspringen", und zuletzt die Balkan-Familiensaga "Schlussstrich" (2017), bei der die Geschichte des Protagonisten Rudolf Radvanyi viele Ähnlichkeiten mit der Vita des Autors aufwies.

Auch in seinem neuen Roman "Tod in Monte Carlo" sei nicht alles erfunden, gibt Ivan Ivanji zu: "Der Held hat denselben Vornamen wie mein Großvater. Es kommt eine Figur aus meiner Heimatstadt vor, der Zuckerfabrikdirektor Viktor Elek, mit seinem richtigen Namen, insofern gibt es autobiografische Züge. Der größte Teil des Buches, der sich in Monte Carlo abspielt, die große Amour fou des alten Helden, die Geschichte seines Sohnes in Afrika, ist allerdings Fiktion."

Und wie geht es dem 90-Jährigen, der als Autor unerschöpfliche Energien zu haben scheint, gesundheitlich? "Meine Belgrader Ärzte halten mich in leidlicher Form. Ich gehe täglich nicht mehr stundenlang spazieren, sondern eine halbe Stunde. Treppensteigen fällt mir schwer. Alles Mögliche tut weh, aber ich schreibe jeden Tag einige Stunden lang. Günter Grass sagte mehrere Jahre vor seinem Tod, er wolle nichts mehr anfangen, weil er nicht weiß, ob er es zu Ende bringen kann. Ich beginne immer wieder etwas Neues, und wenn ich es nicht beenden kann, bleibt es eben unvollendet. Hat es ja auch schon gegeben."

