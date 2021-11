Ja, das auf den Fotos sind wirklich Kuchen. Geschaffen von den Meistern der Bäckerzunft.

In Birmingham gibt es an diesem Wochenende eine außergewöhnliche Veranstaltung - drei Tage lang. Die "Cake International" ist eine Art Fachmesse der Zuckerbäckerei, aufgepeppt durch diverse Wettbewerbe. Einer der spektakulärsten ist jener, in dem es um die Optik geht, also die spektakulärsten Designs und Dekorationen. Hier die Bilder zum Durchklicken.