Ja in San Marino für Ende des Abtreibungsverbots

In San Marino ist das seit über 150 Jahren geltende Abtreibungsverbot gefallen. In der kleinen Enklave im Norden Italiens stimmten laut fast endgültigen Ergebnissen 77 Prozent der Wahlberechtigten bei einem Referendum am Sonntag für die Abschaffung des Verbots des Schwangerschaftsabbruchs. An der Volksabstimmung beteiligte sich 41 Prozent der Wählerschaft.

SN/APA/AFP/MARCO BERTORELLO Mehrheit in San Marino gegen Abtreibungsverbot