Jagdunfall? Schuss tötete 47-jährigen als Beifahrer in Auto

In Bayern ist am Sonntag ein Beifahrer während einer Autofahrt im Raum Regensburg von einem Schuss getroffen worden und gestorben. Die Umstände waren zunächst noch unklar, wie die Polizei in Regensburg am Montag mitteilte.

SN/APA (dpa)/Armin Weigel Die Polizei überprüft nun Jäger in der Umgebung des Tatorts