75 Jahre Menschenrechte: Genfer UN-Gipfel mit Van der Bellen

Bundespräsident Alexander Van der Bellen nimmt Anfang der Woche an den UNO-Jubiläumsfeiern zum 75. Jahrestag der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte in Genf teil. Auf Einladung des Menschenrechtskommissars, Volker Türk, wird der Bundespräsident am Dienstag vor anderen Staats- und Regierungschefs eine Keynote-Rede zum Thema "Die Zukunft von Menschenrechten, Klima und Umwelt" halten. Die Folgen der Klimakrise würden "letztlich alle zu spüren bekommen", so Van der Bellen.

BILD: SN/APA/EVA MANHART (ARCHIV)/EVA MAN 75 Jahre Menschenrechte: Hochkommissar Volker Türk