Jahrestag des Großbrands in Kathedrale Notre-Dame

Der Großbrand in der Pariser Kathedrale Notre-Dame jährt sich am Mittwoch zum ersten Mal. Die Arbeiten an der gotischen Kirche ruhen derzeit wegen der in Frankreich geltenden Ausgangssperre. Während der Corona-Krise konnte das Einsturzrisiko nicht wie geplant gebannt werden.

SN/APA (AFP)/GEOFFROY VAN DER HASSE Die Reparaturarbeiten stehen seit Wochen still