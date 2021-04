Jahrtausende alter Grabhügel auf Amrum wird ausgegraben

In Norddorf auf Amrum graben Archäologen aktuell einen Tausende Jahre alten Grabhügel aus. Der Hügel sei erstaunlich gut erhalten, sagte Grabungsleiterin Janna Kordowksi vom Archäologischen Landesamt Schleswig-Holstein. So sei das Grab in der Mitte noch komplett da, mit Steinkreis und verschiedenen Grabkammern. "Das haben wir sonst in der Regel nicht mehr."

SN/APA/dpa/Frank Molter Forscher entdeckten Grabhügel auf Baustelle