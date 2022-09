James Bond und seine schönsten Autos - 60 Jahre nach "Dr. No"

60 Jahre 007. In fünf Jahrzehnten und 25 Kinofilmen fuhr James Bond 007 viele Traumautos. Und wurde dabei öfter untreu.

Geht es um die berühmtesten Autos von James Bond, so führt an Aston Martin kein Weg vorbei. Keine andere Marke war öfter in der Agenten-Filmreihe vertreten - und brannte sich dadurch ins kollektive Gedächtnis ganzer Generationen von Filmfans in aller Welt ein. Die Bond-Karriere der Sportwagenschmiede mit Sitz in der englischen Grafschaft Warwickshire begann 1965, als "Ur-Bond" Sean Connery bei seinem dritten Auftritt als Geheimagent Ihrer Majestät erstmals in einen Aston Martin DB5 stieg. Sein Dienstwagen in "Goldfinger" gilt seither ...