"James Webb"-Teleskop soll in den Weltraum starten

Nach jahrzehntelanger Planung, Kostenexplosionen und mehrerer Startverschiebungen soll das bislang größte und leistungsfähigste Teleskop der Raumfahrtgeschichte am Samstag (13.20 Uhr deutscher Zeit) ins Weltall aufbrechen. Das "James Webb Space Telescope" (JWST) - eine rund zehn Milliarden Dollar teure Kooperation der Weltraumagenturen der USA, Kanadas und Europas - soll an Bord einer "Ariane"-Trägerrakete vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana starten.

SN/APA/NASA/CHRIS GUNN Rakete mit Webb-Teleskop auf Startrampe