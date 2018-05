Janez Jansa - Langzeit-Parteichef will zum dritten Mal Premier werden

Er bezeichnet sich "politischer Gefangener" und sieht seine Heimat Slowenien immer noch von kommunistischen Netzwerken beherrscht. Für eine Demokratie ungewöhnlich ist aber auch sein eigenes politisches Beharrungsvermögen. Erst vor wenigen Tagen feierte Janez Jansa (59) sein Silbernes Jubiläum als Chef der konservativen Demokratischen Partei (SDS). Nun will er zum dritten Mal Premier werden.

Seit Mai 1993 steht Jansa an der Spitze der SDS, die er von einer kleinen Splitterpartei zur führenden Kraft der slowenischen Rechten machte. Im Jahr 2004 erreichte er seinen politischen Zenit. Nachdem die SDS bei der damaligen Parlamentswahl erstmals stärkste Kraft geworden war, bildete Jansa eine Mitte-Rechts-Regierung und durfte sich im ersten Halbjahr 2008 sogar EU-Ratspräsident nennen. Doch bei den Wahlen 2008, 2011 und 2014 folgten jedoch bittere Niederlagen, bei denen die SDS sich jeweils linksgerichteten "Anti-Jansas" geschlagen geben musste.

Nun versucht Jansa ein weiteres politisches Comeback. Umfragen sagen seiner SDS einen klaren Sieg voraus, doch die Vorfreude hält sich beim konservativen Politiker in Grenzen. Mit gutem Grund: Schon bei den vergangen drei Wahlen hatte die SDS ihre Favoritenrolle nicht in einen Sieg umsetzen können. Im Jahr 2012 schaffte es Jansa immerhin durch die Hintertür an die Regierungsspitze, nachdem Wahlsieger Zoran Jankovic bei der Regierungsbildung gescheitert war. Allerdings hielt Jansas wackelige Fünf-Parteien-Koalition nicht lange, schon Anfang 2013 wurde er wegen Korruptionsvorwürfen abgesetzt.

Heuer will Jansa die Oppositionsbank mit einer starken Kampagne wieder verlassen. Dabei setzt er auf die gleiche Karte, die sich auch schon vor 14 Jahren bewährt hat: Er zügelt seine harte Rhetorik. Mit der Stiländerung versucht er vor allem die starken "Anti-Jansa-Gefühle" unter linksgerichteten Wählern in Schach zu halten. Die Wähler haben nämlich nicht nur seinen konfrontativen Oppositionsstil gut in Erinnerung, sondern vor allem seine erste Amtszeit, geprägt von einem autoritären Regierungsstil, Parteibuchpolitik und Druckausübung auf Medien im staatlichen Einflussbereich.

Allerdings könnte Jansa nach der Wahl das gleiche Schicksal wie seinem Erzfeind Jankovic im Jahr 2011 blühen. Mit Ausnahme der langjährigen SDS-"Satellitenpartei" NSi (Neues Slowenien) lehnen nämlich alle anderen aussichtsreichen Parteien ein Zusammengehen mit dem umstrittenen Oppositionsführer ab. SDS und NSi sind jedoch weit von der absoluten Mehrheit entfernt. Selbst die Demokratische Pensionistenpartei (DeSUS), die beide Jansa-Regierungen gestützt hatte, will diesmal nicht den Steigbügelhalter geben. Der politische Newcomer Marjan Sarec hat somit keine schlechten Chancen, es als Zweiter an die Regierungsspitze zu schaffen.

Politprofi Jansa warnt allerdings vor voreiligen Schlüssen. "Es gibt da eine Sache, die der Montag nach der Wahl heißt. Dann verändert sich alles", zeigte er sich in einer TV-Debatte zuversichtlich. Konkret legte er DeSUS-Chef Karl Erjavec nahe, ihn an besagtem Montag ruhig anzurufen.

Im Wahlkampf ließ sich Jansa von Donald Trump und Viktor Orban inspirieren. Beim US-Präsidenten schaute er sich den Slogan "Slowenien zuerst" und den aggressiven Einsatz sozialer Medien ab, beim ungarischen Ministerpräsidenten kopierte er die Anti-Flüchtlings-Kampagne - einschließlich eines Plakatsujets, auf dem Migrantenmassen neben einem Stopp-Schild zu sehen sind. Freilich ist die Anlehnung an Orban durchaus mit Risiken verbunden, da Jansa in der Vergangenheit wiederholt mit dem ungarischen Premier und dessen Übergriffen auf Demokratie und Rechtsstaat verglichen wurde. Der angesehene Politikexperte Vlado Miheljak mahnte einst vor einer "Orbanisierung" Sloweniens, sollte Jansa an die Macht kommen.

Inzwischen ist die freundschaftliche Beziehung zwischen Jansa und Orban noch enger geworden - die SDS ist mit Orban indirekt auch finanziell verbunden. Dem ungarischen Premier nahestehende ungarische Firmen investierten viel Geld ins SDS-Parteiblatt "Demokracija" und in den von SDS gegründeten TV-Sender "Nova24". Laut der linksliberalen Wochenzeitung "Mladina" soll sich die Unterstützung auf 1,4 Millionen Euro belaufen.

Doch was bei Jansas Gegnern für Unmut sorgt, stört seine Anhänger ganz und gar nicht. Selbst handfeste Korruptionsaffären konnten dem zähen Politiker nicht schaden. Im Jahr 2014 führte Jansa seine Partei sogar aus dem Gefängnis auf den zweiten Platz. Seine Wählerbasis konnte er durch die Verurteilung zu zwei Jahren Haft wegen angeblichen Schmiergeldzahlungen beim Patria-Panzerdeal festigen. Die Haftstrafe wurde später annulliert, ein weiteres juristisches Nachspiel blieb wegen Verjährung aus.

Als "unzerstörbar" und "ausdauernd" wird Jansa selbst von Miheljak, der zu seinen schärfsten Kritikern gehört, bezeichnet. "Es ist unfassbar, dass man sich so viele Jahre in der Politik halten kann als erfolgloser Politiker, der nur eine Wahl gewonnen hat", sagte Miheljak der APA.

Jansa begann seine politische Karriere vor mehr als drei Jahrzehnten als kommunistischer Aktivist in der Endphase des sozialistischen Regimes. Ins Rampenlicht geriet er im Jahr 1988, als junger Mitarbeiter des reformkommunistischen Magazins "Mladina". Weil er angeblich geheime Dokumente der jugoslawischen Volksarmee veröffentlichte, wurde er vor ein Militärgericht gestellt und eingekerkert. Die Massenproteste für Jansas Freilassung galten als eigentlicher Beginn der slowenischen Demokratie- und Unabhängigkeitsbewegung, die im April 1990 zu den ersten freien Wahlen in Jugoslawien führte.

In der nach der Wahl gebildeten ersten demokratischen Regierung Sloweniens wurde Jansa Verteidigungsminister und organisierte den Widerstand gegen die Jugoslawische Volksarmee im Zehn-Tage-Krieg 1991. Sein erstes politisches Ende kam im Jahr 1994, als ihn der damalige liberaldemokratische Premier Janez Drnovsek wegen einer Prügelaffäre als Verteidigungsminister absetzte. Mit Fundamentalopposition gegen das "kommunistische" Polit-Establishment machte Jansa seine SDS daraufhin zur führenden Kraft im rechten Parteispektrum, schreckte aber zugleich die entscheidenden Wähler der politischen Mitte ab.

