Japan startet Rekord-Testreaktor zur Kernfusions-Erforschung

In Japan ist die weltgrößte Versuchungsanlage für einen Kernfusionsreaktor seit Freitag offiziell in Betrieb. Die Fusionsanlage JT-60SA in Naka nördlich von Tokio, ein japanisch-europäisches Kooperationsprojekt, werde die Menschheit "der Fusionsenergie näher bringen", sagte der stellvertretende Projektleiter Sam Davis bei der feierlichen Inbetriebnahme.

BILD: SN/APA/NATIONAL INSTITUTES FOR QUAN japanisch-europäisches Kooperationsprojekt für Fusionsenergie