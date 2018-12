Japan verlässt Internationale Walfangkommission

Japan wird sich aus der Internationalen Walfangkommission (IWC) zurückziehen. Nach Angaben von Regierungssprecher Yoshihide Suga will das Land ab Juli 2019 wieder zu kommerziellen Zwecken Wale jagen. Dies werde sich aber auf Japans Hoheitsgewässer und exklusive Wirtschaftszonen beschränken, versicherte Suga. "Wir werden nicht in den antarktischen Gewässern oder in der südlichen Hemisphäre jagen."

SN/APA (AFP/Symbolbild)/JIJI PRESS Japans Walfänger stechen in See