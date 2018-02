Japaner erhielt in Thailand Sorgerecht für 13 Kinder

Auf einen Schlag hat ein Japaner in Thailand das Sorgerecht für mehr als ein Dutzend kleiner Kinder bekommen. Ein Familiengericht in Bangkok sprach dem 28 Jahre alten Mitsutoki Shigeta am Dienstag das alleinige Sorgerecht für 13 Mädchen und Buben zu, die verschiedene Leihmütter in seinem Auftrag ausgetragen hatten.

