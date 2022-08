Japanische Modedesignerin Hanae Mori gestorben

Die berühmte japanische Mode-Pionierin Hanae Mori ist im Alter von 96 Jahren gestorben. Die wegen ihrer charakteristischen Schmetterlingsmotive auch "Madame Butterfly" genannte Designerin starb am 11. August in ihrem Haus in Tokio an Altersschwäche, wie ihr Büro nach Angaben japanischer Medien vom Donnerstag bekanntgab. Mori wurde 1977 als erste Japanerin in den elitären Pariser Kreis der Haute-Couture-Designer aufgenommen.

SN/APA/AFP/JEAN-PIERRE MULLER Hanae Mori als erste Japanerin im Kreis der Haute-Couture-Designer