Japanische Partnerstadt für "Batman"-Heimat Gotham City

Batman hat in Japan nicht nur viele Fans, dem weltberühmten Fledermausmann aus dem Superheldenkino kommt im Land der aufgehenden Sonne seit neuestem auch eine ganz besondere Ehre zu: Die Fledermäuse liebende Hafenstadt Fukuyama in der Präfektur Hiroshima ist einen werbewirksamen Freundschaftsbund mit Batmans fiktionaler Heimatstadt Gotham City eingegangen - wenige Tage, bevor der neue Film "The Batman" von Warner Bros am Freitag ins Kino kommt.

SN/APA/ANGELA WEISS Hauptdarsteller Pattinson bei Filmpremiere in New York