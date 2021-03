Japanischer Milliardär sucht Begleiter für Mondumrundung

Der japanische Milliardär Yusaku Maezawa, der für seine exzentrischen Vorhaben bekannt ist, bietet acht Plätze für eine Mondumrundung an. "Ich lade Sie zu dieser Mission ein - acht von Ihnen aus der ganzen Welt", schrieb Maezawa am Mittwoch in seinem Twitter-Account. Alle Plätze seien bereits bezahlt, so dass es sich um einen "Privatflug" handle.

SN/APA (AFP)/DAVID MCNEW Yusaku Maezawa wälzt hochtrabende Pläne