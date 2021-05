Johnsons Ex-Berater äußert sich zur Corona-Krisenpolitik

Der ehemals engste Berater des britischen Premierministers Boris Johnson, Dominic Cummings, nimmt am Mittwoch im Parlament Stellung zur Krisenpolitik der Regierung zu Beginn der Corona-Pandemie. Cummings wird am Vormittag (10.30 MESZ) mehrere Stunden lang von zwei Ausschüssen des Unterhauses in London befragt. Es wird erwartet, dass er Johnson schwere Vorwürfe machen wird. Er äußerte sich zuletzt mehrfach kritisch über den Umgang der Regierung mit der Pandemie.

SN/APA/AFP/TOLGA AKMEN Ex-Vertrauter Cummings ist nun auf Kriegsfu§ mit Johnson