"Joseph der Österreicher": Wiener lebte in den Niederlanden jahrelang mit Familie in Keller

Ein 58-jähriger Wiener und sechs junge Menschen haben gut neun Jahre lang in einem Keller eines Bauernhofes in den Niederlanden gehaust. Die Polizei entdeckte die Gruppe auf dem abgelegenen Hof. Die Menschen würden nun versorgt, teilte die Polizei am Dienstag in der östlich gelegenen Provinz Drenthe mit. Der 58-jährige Mann wurde laut Polizei vorläufig festgenommen.

SN/APA (ANP)/WILBERT BIJZITTER Die Gruppe soll auf den Weltuntergang gewartet haben