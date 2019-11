Jugendliche bewegen sich laut WHO-Studie zu wenig

Eine Stunde Bewegung am Tag ist nach Ansicht der Weltgesundheitsorganisation WHO ausreichend für Kinder und Jugendliche - doch das schaffen nur wenige. Laut einer WHO-Studie bewegt sich weltweit nur ein Fünftel der 11- bis 17-Jährigen so viel. Auch österreichische Jugendliche schneiden in der Studie im Fachmagazin "The Lancet" von diesem Freitag schlecht ab.

SN/APA (Archiv/dpa)/Peter Steffen Jugendliche körperlich nicht aktiv genug