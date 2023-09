Jugendliche verklagen EU-Länder auf mehr Klimaschutz

Vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in Straßburg wird am Mittwoch eine Klage von sechs Kindern und Jugendlichen gegen 32 europäische Staaten verhandelt, in der mehr Klimaschutz gefordert wird. Die jungen Menschen aus Portugal im Alter zwischen 11 und 24 Jahren werfen den europäischen Ländern vor, die Klimakrise verschärft zu haben und damit die Zukunft ihrer Generationen zu gefährden.

BILD: SN/APA/DPA/ROLF HAID Die Klage wird am EGMR in Straßburg verhandelt.