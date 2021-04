Jugendliche greifen Polizei in St. Gallen in der Schweiz an

In St. Gallen in der Ostschweiz haben Jugendliche am Freitagabend die Polizei attackiert. Gegen 21 Uhr bewarfen sie die Einsatzkräfte mit Gegenständen. Die Polizei wiederum antwortete mit Gummischrot und führte Personenkontrollen durch. Nach einer zwischenzeitlichen Beruhigung eskalierte die Lage erneut, als die Polizei gegen 22.30 Uhr mit Molotowcocktails beworfen wurde. Der Einsatz dauerte gegen 01.30 Uhr immer noch an, wie die Stadtpolizei, auf Anfrage mitteilte.

SN/APA/KEYSTONE/Michel Canonica Polizei wurde von Jugendlichen attackiert