Jugendlicher auf Schulgelände in Bayern tot aufgefunden

Ein Jugendlicher ist Freitagnachmittag in Lohr am Main in Unterfranken im deutschen Bundesland Bayern tot auf dem Gelände eines Schulzentrums gefunden worden. Das teilte ein Polizeisprecher am Abend mit. Ein Tatverdächtiger im Teenageralter sei festgenommen worden. Er solle am Samstag einem Ermittlungsrichter zur Prüfung einer möglichen Untersuchungshaft vorgeführt werden. Die Polizei ging am Abend von einem Tötungsdelikt aus. Das Opfer sei 14 Jahre alt.

Das sagte ein Polizeisprecher am Freitagabend. Ein anderer Jugendlicher habe sich am Nachmittag bei einem Polizeirevier gemeldet und berichtet, dass ein Bekannter von ihm eine andere Person getötet habe. Daraufhin seien Polizisten zum Schulzentrum gefahren und hätten dort den Schwerverletzten aufgefunden. Ein Rettungsdienst habe nur noch seinen Tod feststellen können. Ob das Opfer noch gelebt habe, als die Polizei eintraf, war zunächst unklar. Gegen 18.00 Uhr sei der Tatverdächtige von der Polizei festgenommen worden. Zu seinem Alter machte der Sprecher zunächst keine konkreten Angaben. In Bayern waren an diesem Freitag noch Sommerferien. Lohr am Main liegt zwischen Würzburg und Aschaffenburg und hat etwa 15.000 Einwohner. Kinder, die verdächtigt werden, andere Kinder getötet zu haben - es sind Fälle, die Deutschland sprachlos machen. Erst am Dienstag war bekannt geworden, dass ein elf Jahre alter Bub für den gewaltsamen Tod eines zehnjährigen Mädchens in einem Kinderheim im oberfränkischen Wunsiedel ebenfalls im deutschen Bundesland Bayern verantwortlich sein soll. Im März hatten zwei zwölf und 13 Jahre alte Mädchen gestanden, in Freudenberg im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen die zwölfjährige Luisa erstochen zu haben. Beide sind noch nicht strafmündig, deshalb wird es in diesem Fall kein juristisches Verfahren geben.