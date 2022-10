"smash" - ein englischer Begriff ist das deutschsprachige Jugendwort des Jahres

"Smash" ist das Jugendwort des Jahres in Deutschland. Der Begriff stammt wie so viele andere Wörter der Jugendsprache aus dem Englischen, er wird vor allem als Verb ("smashen") benutzt und bedeutet so viel wie "mit jemandem etwas anfangen", "jemanden abschleppen" oder auch "mit jemandem Sex haben". Das Objekt der Begierde kann auch ein "Smash" sein. Auch in Österreich wird jährlich ein Wort und Jugendwort gewählt, die Vorauswahl läuft noch eine Woche unter https://oewort.at/.

SN/ybond - stock.adobe.com Symbolbild.