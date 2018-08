Juncker: EU-Kommission will Ende der Zeitumstellung beschließen

Derzeit wird in allen 28 EU-Ländern zweimal jährlich die Zeit umgestellt. Damit könnte bald Schluss sein. Die EU-Kommission will nach Angaben ihres Präsidenten Jean-Claude Juncker noch am heutigen Freitag beschließen, die halbjährliche Zeitumstellung abzuschaffen. "Die Menschen wollen das, wir machen das" sagte Juncker im ZDF-"Morgenmagazin".

SN/APA/AFP/POOL/ARIS OIKONOMOU Der Präsident der EU-Kommission, Jean-Claude Juncker.

"Das werden wir heute beschließen", sagte er mit Blick auf die laufende Kommissionsklausur. Es wäre sinnlos, die Menschen erst zu einem Thema zu befragen, und dann, wenn es einem nicht passe, dem nicht zu folgen. In einer EU-Online-Umfrage zur Sommerzeit hatten sich mehr als 80 Prozent der 4,6 Millionen Teilnehmer dafür ausgesprochen, die Zeitumstellung abzuschaffen. In der EU leben mehr als 500 Millionen Menschen. Die Ergebnisse waren im Laufe der Woche bereits durchgesickert. Wenn die Kommission einen Gesetzesvorschlag zur Abschaffung der Zeitumstellung vorlegt, müssten EU-Parlament und EU-Staaten noch zustimmen. Die Online-Befragung war in Deutschland auf besonderes Interesse gestoßen. Von den 4,6 Millionen Teilnehmern kamen rund drei Millionen aus der Bundesrepublik. Den Auftrag zur Prüfung der Sommerzeit hatte das Europaparlament im Frühjahr erteilt.

