K.o.-Tropfen nach Vergiftungen in Darmstadt entdeckt

Nach dem Auftreten von Vergiftungserscheinungen bei sieben Menschen an der Technischen Universität (TU) Darmstadt haben Ermittler einem Bericht zufolge offenbar K.o.-Tropfen in mindestens einer Teeküche gefunden. Der Stoff sei in geöffneten Milchpackungen und Filterbehältern für Wasser entdeckt worden, berichtete der "Spiegel" am Freitag unter Berufung auf eine Analyse des hessischen Landeskriminalamts (LKA). Bei der Substanz handle es sich um 1,4-Butandiol (BDO).

SN/APA/Frank Rumpenhorst Stoff BDO in geöffneten Milchpackungen in Küche festgestellt