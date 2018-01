Kältewelle sorgt an US-Ostküste für Chaos

Entlang der US-Ostküste sorgen Eiseskälte und anhaltender Schneefall weiter für Chaos. An den wichtigsten Flughäfen in New York und New Jersey wurden vorsorglich für Donnerstag rund 2.700 Flüge gestrichen, wie CNN berichtete. Die Kältewelle bescherte Florida den ersten signifikanten Schneefall seit 1989. Die Hauptstadt Tallahassee war am Mittwoch mit einer feinen Schneeschicht bedeckt.

SN/the post and courier