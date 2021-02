Kaffeetrinker schlafen ebenso gut

Der Wachmacher Koffein führt nicht zu schlechterem Schlaf, wie Forscher in einer Studie mit jungen Menschen herausgefunden haben. Allerdings reduziert das Aufputschmittel das Volumen an grauer Substanz, also der Nervenzellen, im Gehirn.

SN/APA/BARBARA GINDL Kaffeetrinken hat keinen Einfluß auf den Schlaf