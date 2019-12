Kalifornien-Brände: Energieversorger will Milliarden zahlen

Nach dem verheerendsten Waldbrand in der Geschichte des US-Staates Kalifornien mit 86 Toten im vergangenen Jahr will der Energieversorger Pacific Gas and Electric (PG&E) 13,5 Milliarden Dollar (12,2 Milliarden Euro) zur Beilegung von Klagen zahlen. Eine Untersuchung der Feuerwehr hatte ergeben, dass das sogenannte Camp Fire durch marode Stromleitungen von PG&E ausgelöst worden war.

SN/AFP Das „Camp Fire“ wütete im vergangenen November im Norden von Kalifornien.