Kalifornien erklärt Ausnahmezustand wegen Coronavirus

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus ist im US-Staat Kalifornien der Ausnahmezustand erklärt worden. Gouverneur Gavin Newsom teilte am Mittwochnachmittag (Ortszeit) in Sacramento mit, dass 53 Infektionen im bevölkerungsreichsten Staat der USA bestätigt worden seien. Wenige Stunden zuvor war das erste Todesopfer durch das Coronavirus in Kalifornien bekanntgegeben worden.

SN/APA/AFP/GETTY/JUSTIN SULLIVAN Kaliforniens Gouverneur greift zu drastischen Ma§nahmen gegen Coronavirus