Kalifornien startete legalen Marihuana-Verkauf

Mit teils stundenlangen Wartezeiten hat der legale Verkauf von Marihuana für jedermann in Kalifornien begonnen. US-Medien berichteten am Montagabend (Ortszeit), dass sich manche Käufer schon in der Nacht zuvor angestellt hätten, um Cannabis ohne Sorge vor Polizeikontrollen zu erwerben.

SN/APA (AFP)/ROBYN BECK Guter Stoff: Laura Torgerson und Ryan Sheehan sind aus dem Nachbar-Bundesstaat Arizona angereist, um sich hier in Desert Hot Springs (Kalifornien) einzudecken. SN/robert ratzer Symbolbild. SN/APA/AFP/ROBYN BECK Mahlzeit: Das sind Brownies, also kleine Kuchen. Sie enthalten nicht nur Mehl und Kakao, sondern in diesem Fall auch THC (Tetrahydrocannabinol). Gesehen in Desert Hot Springs. SN/APA/AFP/ROBYN BECK Ofenbau: Hier sehen wir eine Auswahl an bereits gerollten Marihuana-Zigaretten. Der Laden heißt Green Pearl Organics und befindet sich in Desert Hot Springs.