Kami Rita Sherpa will Mount Everest zum 27. Mal besteigen

Der bekannte nepalesische Bergführer Kami Rita Sherpa will den welthöchsten Berg, den Mount Everest, zum 27. Mal besteigen. In der bald beginnenden Everest-Hauptsaison im Frühling soll er ein Team amerikanischer Bergsteiger auf die 8.848 Meter hohe Spitze führen, sagte er am Montag. Kami Rita Sherpa hatte den Mount Everest erstmals 1994 bezwungen und dies nach Angaben des Guinness Buchs der Rekorde seither fast jedes Jahr wiederholt.

BILD: SN/APA/AFP/PRAKASH MATHEMA Sherpa war 1994 erstamsl am höchsten Berg der Erde