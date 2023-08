Kampf gegen Feuer im Nordosten Griechenlands geht weiter

Hunderte Feuerwehrleute haben am Montag den zehnten Tag in Folge den Kampf gegen die Flammen an der griechisch-türkischen Grenze fortgesetzt. "Wir haben eine Art Verteidigungslinie gebildet, damit die Flammen nicht in den Kern des Waldes von Dadia eindringen", sagte der Sprecher der griechischen Feuerwehr, Giannis Artopoios, im griechischen Rundfunk (ERT).

BILD: SN/APA/AFP/SAKIS MITROLIDIS Kampf gegen die Feuer an der griechisch-türkischen Grenze geht weiter