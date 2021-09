Kampf gegen Ölteppich im Golf von Mexiko

Im Golf von Mexiko bemüht sich die US-Küstenwache den vor Port Fourchon in Louisiana treibenden Ölteppich mit Absperrungen und Abschöpf-Vorrichtungen aufzufangen. Der Ölteppich mit einem Umfang von mehr als sechs Kilometern habe noch nicht die Küste erreicht, berichtete die Zeitung "Houston Chronicle". Das Öl dürfte aus einem Leck in einer Pipeline stammen. Das texanische Unternehmen Talos Energy entsandte Reinigungsschiffe und Taucher in das Gebiet.

SN/APA/Copernicus Sentinel-2/- Satellitenbilder zeigen den Ölteppich vor der Küste Louisianas